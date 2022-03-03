В прокуратуре уже начали расследование на этот счет. Город Ирпень сейчас находится под контролем украинских военных.

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"К сожалению, мы потеряли ребенка. Он попал под бомбежку", – отметил директор Ирпенской КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи" Андрей Левковский.

Прокуратура начала расследование гибели ребенка

Из-за действий страны-агрессора гибнут мирные жители, в том числе, дети. Поэтому Бучанская окружная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту гибели ребенка в результате обстрела боевиками города Ирпень.

Установлено, что в результате бомбардировки мирного населения в селе Забучье несовместимое с жизнью осколочное ранение получил ребенок,

– отметили в прокуратуре.

Женщина, которую ранили в голову, находится в больнице в тяжелом состоянии.

Обстрелы Ирпеня: что известно

Российские захватчики 3 марта 2022 года продолжили артиллерийские обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Киевской области.

Украинские военные с утра 3 марта сбили очередной вражеский самолет – российский Су-30 над Ирпенем.

Из города и близлежащих территорий эвакуировали более 1000 женщин и детей.