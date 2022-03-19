Оккупанты обстреляли Макаров из авиации. Целились по жилому сектору.

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Разрушены жилые дома и админздания

В результате обстрелов разрушены жилые дома, повреждено административное здание и другие помещения. На месте работают правоохранители.

Полицейские документируют факты преступлений и помогают жителям, пострадавшим от авиаудара.

Обратите внимание! Только в Киеве с начала вторжения России погибли 222 человека, из них 60 – гражданские

Смотрите ужасные фото последствий авиаудара / Фото полиции Киевской области: