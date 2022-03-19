Окупанти обстріляли Макарів з авіації. Цілились по житловому сектору.
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Зруйновані житлові будинки та адмінбудівлі
В результаті обстрілів зруйнувано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення. На місці працюють правоохоронці.
Поліцейські документують факти злочинів та допомагають жителям, які постраждали від авіаудару.
Дивіться жахливі фото наслідків авіаудару / Фото поліції Київської області:
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