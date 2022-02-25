Одного железнодорожника ранили в живот, другого – в ногу. Сейчас коллеги находятся в больнице города, состояние стабильное.

Кстати Из Запорожья отправляется эвакуационный рейс по секретному маршруту

Дополнительные поезда для эвакуации

Дополнительные эвакуационные поезда мчатся из:

Мариуполя,

Волновахи,

Запорожье,

Киев,

Попасной,

Рубежного,

Северская,

Винницы.

Каждый час эвакуируют 4 тысячи человек

На очереди Днепр, Хмельницкий и Кривой Рог. Десятки тысяч детей и простых украинцев уже спасли из-под линии огня – до 4 тысяч везут каждый час.

УЗ не дает четких анонсов с графиком отправления и движения. Это позволяет ехать за "радарами" и оперативно корректировать маршрут, по подсказкам штаба.