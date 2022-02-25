Одного залізничника поранили в живіт, іншого – в ногу. Наразі колеги перебувають у лікарні міста, стан стабільний.
До речі Із Запоріжжя вирушає евакуаційний рейс за секретним маршрутом
Додаткові потяги для евакуації
Додаткові евакуаційні поїзди мчать з:
- Маріуполя,
- Волновахи,
- Запоріжжя,
- Києва,
- Попасної,
- Рубіжного,
- Сіверська,
- Вінниці.
Щогодини евакуюють 4 тисячі людей
На черзі Дніпро, Хмельницький та Кривий Ріг. Десятки тисяч дітей і простих українців вже врятували з-під лінії вогню – до 4 тисяч везуть щогодини.
Уз не дає чітких анонсів з графіком відправлення та руху. Це дозволяє їхати "поза радарами" і оперативно коригувати маршрут, за підказками штабу.