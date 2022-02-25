Одного залізничника поранили в живіт, іншого – в ногу. Наразі колеги перебувають у лікарні міста, стан стабільний.

До речі Із Запоріжжя вирушає евакуаційний рейс за секретним маршрутом

Додаткові потяги для евакуації

Додаткові евакуаційні поїзди мчать з:

  • Маріуполя,
  • Волновахи,
  • Запоріжжя,
  • Києва,
  • Попасної,
  • Рубіжного,
  • Сіверська,
  • Вінниці.

Щогодини евакуюють 4 тисячі людей

На черзі Дніпро, Хмельницький та Кривий Ріг. Десятки тисяч дітей і простих українців вже врятували з-під лінії вогню – до 4 тисяч везуть щогодини.

Уз не дає чітких анонсів з графіком відправлення та руху. Це дозволяє їхати "поза радарами" і оперативно коригувати маршрут, за підказками штабу.