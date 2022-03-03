В результате обстрелов в Одесской области погиб один человек

В результате обстрелов в Одесской области 3 марта погиб один человек. Также известно об одном пострадавшем.

Оккупанты дважды обстреляли село Беленькое Белгород-Днестровского района Одесской области. В населённом пункте оставалась опасность повторных ударов.

Заметьте, Одессу никто не сдаст, – первое обращение нового главы ОВА Максима Марченко

Именно поэтому было принято решение эвакуировать местных жителей: около 330 человек. Чтобы эвакуироваться, привлекли 5 автобусов от территориального общества.

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