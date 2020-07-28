На Луганщине в городе Новодружеск на одноименной шахте погиб горняк. Предварительная причина трагедии – обвал породы. Мужчине был 41 год. Инцидент произошел 27 июля.

Детали гибели горняка на шахте "Новодружеска"

Факт инцидента уже подтвердили в прокуратуре Луганской области. Сейчас под процессуальным руководством полицейские устанавливают обстоятельства и причины трагедии. Ход досудебного расследования находится на личном контроле прокурора Луганской области.

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Предварительно следствие установило, что погибший выполнял работы по уборке породы. И примерно в 15:50 произошел обвал бетонной плиты с кровли породы. В результате шахтер получил несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Инцидент квалифицировали по статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве, повлекшем гибель человека. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Причины несчастного случая будут установлены после проведения ряда судебных экспертиз.

Добавим, что шахта "Новодружеска" является обособленным подразделением компании "Лисичанскуголь".

Что известно о погибшем

По информации председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, на шахте "Новодружеска" погиб Константин Прохорорцев.

Родился мужчина в 1979 году, то есть ему примерно был 41 год. Без отца остались двое детей 16 и 11 лет.

По словам главы шахтерского профсоюза, главная причина трагедии – задолженности перед шахтами и, как следствие, нехватка средств на модернизацию оборудования.

Из-за несвоевременных расчетов трейдеров с угледобывающими предприятиями, из-за накопления многомиллионных задолженностей, шахты не имеют средств на модернизацию процесса добычи, экономят на закупке средств индивидуальной защиты,

– подчеркнул Волынец.

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