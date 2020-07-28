На Луганщині в у місті Новодружеськ на однойменній шахті загинув гірник. Попередня причина трагедії – обвал породи. Чоловікові був 41 рік. Інцидент трапився 27 липня.

Деталі загибелі гірника на шахті "Новодружеська"

Факт інциденту вже підтвердили в Прокуратурі Луганської області. Наразі під її процесуальним керівництвом поліцейські встановлюють обставини та причини трагедії. Хід досудового розслідування перебуває на особистому контролі прокурора Луганської області.

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Попередньо слідство встановило, загиблий виконував роботи з прибирання породи. І приблизно о 15:50 стався обвал бетонної плити з покрівлі породи. У результаті шахтар отримав несумісні з життям тілесні ушкодження.

Інцидент кваліфікували за статтею Кримінального кодексу про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, що спричинило загибель людини. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Причини нещасного випадку буде встановлено після проведення низки судових експертиз.

Додамо, що шахта "Новодружеська" є відокремленим підрозділом компанії "Лисичанськвугілля".

Що відомо про загиблого

За інформацією голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, на шахті "Новодружеська" загинув Костянтин Прохорорцев.

Народився чоловік у 1979 році, тобто йому приблизно був 41 рік. Без батька залишилися двоє дітей 16 і 11 років.

За словами голови шахтарської профспілки, головна причина трагедії – заборгованості перед шахтами та, як наслідок, брак коштів на модернізацію обладнання.

Через невчасні розрахунки трейдерів з вугледобувними підприємствами, через накопичення багатомільйонних заборгованостей, шахти не мають коштів на модернізацію процесу видобування, економлять на закупівлі засобів індивідуального захисту,

– наголосив Волинець.

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