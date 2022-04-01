Трагической новостью поделился начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он подчеркнул, что каждый военный преступник будет наказан!

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Среди пострадавших есть дети

По данным Кириленка, 1 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 7 человек.

4 – в Марьинке, 2 – в Угледаре и 1 – в Новоселовке. 6 человек также получили ранения, среди них – трое детей,

– написал он в телеграм-канале.

Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получил 1 человек, раненый в Луганской области.

Кириленко отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, поскольку территории временно контролируются российскими захватчиками.

Потери в Донецкой области, по состоянию на 1 апреля, 20:00 / Инфографика телеграм-канал Павел Кириленко

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