Павел Кириленко – глава Донецкой ОВА – заявил, что также известно о 5 пострадавших. Среди них – ребенок.
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Кроме того, в Краматорске оказали медицинскую помощь человеку, который получил ранения в Харьковской области.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое преступление будет наказание,
– заверил Кириленко.
Наступление на Донбасс длится уже 12 сутки
Алексей Арестович – советник главы ОП – заявил, что наступление на Донбасс длится уже двенадцатые сутки.
Уже ясно, что для России он будет провальным. Страна-оккупантка почти полностью исчерпала свой резерв. Пока россияне пытаются отдельными ротами надвигаться, ища слабые места нашей обороны. Следует заметить, что Россия уже привлекла последний оперативный резерв.