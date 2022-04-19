Павло Кириленко – голова Донецької ОВА – заявив, що також відомо про 5 постраждалих. Серед них – дитина.

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Окрім того, у Краматорську надали медичну допомогу людині, яка отримала поранення на Харківщині.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За кожен злочин буде кара,

– запевнив Кириленко.

Наступ на Донбас триває вже 12 добу

Олексій Арестович – радник голови ОП – заявив, що наступ на Донбас триває вже дванадцяту добу.

Вже зрозуміло, що для Росії він буде провальним. Країна-окупантка майже повністю вичерпала свій резерв. Наразі росіяни намагаються окремими ротами насуватися, шукаючи слабкі місця нашої оборони. Варто зауважити, що Росія вже залучила останній оперативний резерв.

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