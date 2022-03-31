29 марта оккупанты сильно обстреляли Нежин. Множество семей потеряли свои дома навсегда.

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Результаты обстрела в Нежине

Так, из-за обстрела русских войск в жилых районах города возникли огромные воронки и кучи горы мусора.

От местных домов не осталось почти ничего – только руины, которые после себя оставил "русский мир".



Один из нежинских домов после обстрела / Фото из фейсбука Юлии Тимошенко



Люди разбирают завалы города / Фото из фейсбука Юлии Тимошенко

Что известно об ударе по Нежину