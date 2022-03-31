29 березня окупанти сильно обстріляли Ніжин. Безліч сімей втратили свої домівки назавжди.
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Результати обстрілу в Ніжині
Так, через обстріл російських військ житлові райони міста перетворилися на кільканадцятиметрові вирви та купи будівельного сміття.
Від будинків місцевих не залишилося майже нічого – лише руїни, які по собі залишив "русскій мір".
Один із ніжинських будинків після обстрілу / Фото з фейсбуку Юлії Тимошенко
Люди розбирають завали міста / Фото з фейсбуку Юлії Тимошенко
Що відомо про удар по Ніжину
29 березня окупанти сильно обстріляли Ніжин. Внаслідок цього загинула одна людина та ще 6 постраждали, серед потерпілих – одна дитина.
Також пошкоджені 10 приватних будинків, 3 – зруйновані, і є пошкодження автомобілів та гаражів.
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