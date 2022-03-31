29 березня окупанти сильно обстріляли Ніжин. Безліч сімей втратили свої домівки назавжди.

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Результати обстрілу в Ніжині

Так, через обстріл російських військ житлові райони міста перетворилися на кільканадцятиметрові вирви та купи будівельного сміття.

Від будинків місцевих не залишилося майже нічого – лише руїни, які по собі залишив "русскій мір".



Один із ніжинських будинків після обстрілу / Фото з фейсбуку Юлії Тимошенко



Люди розбирають завали міста / Фото з фейсбуку Юлії Тимошенко

Що відомо про удар по Ніжину