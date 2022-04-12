В числе пострадавших детей нет. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева.

Обратите внимание В Николаевской области оккупанты жили в "дупле", пока их не выгнали украинские военные

В Николаевской области за прошлые сутки ранены 9 человек

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения и оказывают необходимую помощь.

По словам Мазеевой, в общей сложности, по состоянию на утро 12 апреля, в николаевских больницах находятся 320 человек, пострадавших от атак оккупантов в области.

Ким попросил николаевцев сохранять спокойствие и не распространять слухи

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким обратился к жителям Николаевщины с призывом не распространять слухи и сохранять спокойствие. Поскольку, из-за сокращения количества агентуры, враг черпает информацию из соцсетей. Поэтому отметил, что ради безопасности следует меньше писать и обсуждать текущие события. К тому же, сейчас в городе начнут проводить ряд важных работ, которые не стоит выносить вообще.

Напомним , 10 апреля российский враг выпустил несколько ракет по Николаеву. В результате атаки пострадало иностранное предприятие .