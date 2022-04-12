Серед постраждалих дітей немає. Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва.

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На Миколаївщині за минулу добу поранено 9 людей

Усіх постраждалих доставили у медичні заклади й надають необхідну допомогу.

За словами Мазєєвою, загалом, станом на ранок 12 квітня, в миколаївських лікарнях перебуває 320 людей, що постраждали від атак окупантів в області.

Кім попросив миколаївців зберігати спокій і не поширювати чуток

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернувся до жителів Миколаївщини із закликом не поширювати чутки та зберігати спокій. Оскільки, через скорочення кількості агентури, ворог черпає інформацію із соцмереж. Тому зауважив, що задля безпеки слід менше писати та обговорювати поточні події. До того ж зараз у місті почнуть проводити низку важливих робіт, які не варто вносити назагал.

Зауважимо, 10 квітня російський ворог випустив декілька ракет по Миколаєву. Внаслідок атаки постраждало іноземне підприємство.

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