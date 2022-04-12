Про це попередив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він зауважив, що через скорочення кількості агентури, росіяни черпають інформацію із соцмереж. Відтак задля нашої спільної безпеки варто менше писати та обговорювати поточні події.

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Як працюють провокації росіян

За словами Кіма, окупанти розганяють мережами координати наших будівель, а потім спостерігають за реакціями коментаторів. Й саме українці стають вказівниками, які розповідають, де нічого немає, де чергують військові тощо.

Він додав, що ми перейшли критичну точку й втомилися від інформації. Відтак починаємо занурюватися в нове інфополе.

Ми читаємо орківські пабліки, орки читають наші. Цим військові користуються. Вони нам надсилають дані, щоб ми були зайняті, а ми починаємо панікувати,

– пояснив Кім.

Крім того, він попередив, що зараз у місті почнуть проводити низку важливих робіт, які не варто вносити назагал.

Бережіть спокій, нічого не відбувається, не потрібно нічого обговорювати. Ми рухаємось за планом,

– підсумував очільник ОВА.

Дивіться нове звернення Віталія Кіма: