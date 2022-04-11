Деталі нічного обстрілу розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у новому зверненні.
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За словами Кіма, російські окупанти напали на підприємство з Катару у нашій області.
Загиблих немає, але ворог пошкодив 2 ангари. Також поранення від осколків отримав охоронець,
– сказав він.
Раніше він повідомив, що внаслідок обстрілу виникла пожежа у лісі. Рятувальники її ліквідували.
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Додамо, що російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область. Протягом 9-го квітня на Миколаївщині поранення отримали 9 людей.
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