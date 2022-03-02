Прислужники неадеквата Путина целились по базе десантников из 95 ОДШБр. Правда, в результате пострадали жилые дома и больница. Также задело роддом.

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Рожениц и грудничков удалось эвакуировать

Последствия обстрела роддома опубликовал местный телеграмм-канал. На кадрах можно увидеть, как выбило окна прямо в палатах. Кроме того, в ординаторской очень пострадали двери.

Ресурс добавляет, что рожениц и грудничков эвакуировали в подвал. Надеемся, что никто из них не пострадал.

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Приблизительно в 22:30 из-за угрозы обстрела в городе объявили воздушную тревогу. Всех жителей призывали спрятаться в укрытии.

Уже в 23:00 в Житомире раздался мощный взрыв. Это произошло недалеко от многоквартирных домов мирных жителей в районе Богуния.

Впоследствии стало известно, что оккупанты ударили с помощью ракет "Калибр" по базе десантников из 95 ОДШБр. В результате загорелись жилые дома.

По словам мэра Сергея Сухомлина, также задело больницу №2 имени Павлусенко. От удара здесь выбило все окна.

По предварительной информации, повреждения получили 10 частных жилых домов: в 3 из них возник пожар.

Уже подтвердили гибель 2 человек. Также известно о 10 травмированных. Кроме того, 12 человек, в том числе 6 детей, спасатели достали из подвалов полуразрушенных домов. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

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