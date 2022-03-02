Авіаудар зачепив не тільки будівлю лікарні, а й декілька приватних будинків поруч. За словами мера, на місці працюють пожежники.

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Які наслідки удару

Сухомлин розповів, що будівля лікарні вщент зруйнована. Від удару вибило всі вікна. Уточнюють кількість постраждалих.

Авіаційний удар по лікарні – це вже не злочин, а агонія, безсилля перед армією! Перед тими, чий дух незламний!

– наголосив мер.



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