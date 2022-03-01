В результате вечерних обстрелов в Харькове разрушены единственные в округе супермаркеты
1 марта 2022 , 21:50Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
Оккупанты обстреляли и разрушили 2 супермаркета, которые были единственными в округе. Теперь люди не могут быстро сходить за едой и подвергаются дополнительной опасности от обстрелов.
Вечерние обстрелы в Харькове оставили жителей района "Горизонт" без супермаркетов. Теперь горожане должны ходить в дальние магазины, чтобы пополнить запасы еды.
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Российские боевики разрушили супермаркеты "АТБ" и "Велмарт", являвшиеся единственными крупными магазинами в округе.
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