В результате вечерних обстрелов в Харькове разрушены единственные в округе супермаркеты

1 марта 2022 , 21:50
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Источник:

Суспільне Харків

Оккупанты обстреляли и разрушили 2 супермаркета, которые были единственными в округе. Теперь люди не могут быстро сходить за едой и подвергаются дополнительной опасности от обстрелов.

Вечерние обстрелы в Харькове оставили жителей района "Горизонт" без супермаркетов. Теперь горожане должны ходить в дальние магазины, чтобы пополнить запасы еды.

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Российские боевики разрушили супермаркеты "АТБ" и "Велмарт", являвшиеся единственными крупными магазинами в округе. 

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Автор: Ярослава Прадід