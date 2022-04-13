В результате вражеских обстрелов Харьковской области за сутки погибли 4 человека, еще 17– ранены

Российские оккупанты ночью продолжили обстреливать Харьковскую область. В частности город Барвенково в Изюмском районе.

Об этом сообщили в Харьковской ОВА, передает 24 канал.

К теме По сути, Харькова уже нет, – харьковчанин о разрушительных последствиях войны в его городе

Вчера, 12 апреля, в результате обстрелов начался масштабный пожар в одном из административных зданий площадью 600 квадратных метров. Ее ликвидировали к вечеру.

Всего в области за сутки в результате обстрелов 4 человека, к сожалению, погибли, а еще 17 гражданских ранены.

Оккупанты били по Харькову: какая ситуация после мощных обстрелов: видео