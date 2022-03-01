Сообщение поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве 17:18.

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4-этажный дом разрушен: в нем были люди

Спасатели ГСЧС сразу начали тушить пожар и эвакуировать людей. Сейчас известно о 5 эвакуированных гражданах, только один из которых находился в бомбоубежище.

Работы по локализации пожара и поиску людей продолжаются,

– добавили в ГСЧС.

В Минцифре рассказали о кибербезопасности / Инфографика 24 канала

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