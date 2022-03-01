Повідомлення надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві 17:18.
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Рятувальники ДСНС одразу почали гасити пожежу та евакуйовувати людей. Наразі відомо про 5 евакуйованих громадян, лише один з яких перебував бомбосховищі.
Роботи з локалізації пожежі та пошуку людей тривають,
– додали в ДСНС.
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