Осуществлены обстрелы школы в Бородянке и детского дома в Гостомеле.

Достойно внимания Американский сенатор Линдси Грэм призвал россиян убить Путина

Полностью уничтожен аэродром в Гостомеле вместе с самым мощным украинским самолетом "Мрия".

Ракетными ударами и артиллерией практически полностью разрушены гражданская инфраструктура Бородянки и частный сектор в Буче.

Прокуроры Киевщины зарегистрировали 69 уголовных производств по фактам военных преступлений России.

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