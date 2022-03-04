Линдси Грэм выступал в прямом эфире, когда рядом с ним транслировали кадры войны с Украины. В том числе – взрывы на Запорожской АЭС, куда прорывались российские войска.
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Именно тогда сенатор и заявил, что русские должны сами ликвидировать своего вождя.
"Как это может закончиться? Кто в России должен вмешаться. Есть ли в России свой Брут? Есть ли в русской армии успешный полковник фон Штауффенберг? Единственный способ остановить это дерьмо – это если кто-то в России уберет этого парня. Вы окажете большую услугу своей стране и всему миру", – заявил Линдси Грэм
Видео обращения Линдси Грэма
Линдси Грэм не первый, кто говорит о необходимости ликвидации Путина. Российский бизнесмен Александр Конанихин назначил вознаграждение в миллион долларов за голову Путина.