Ліндсі Грем виступав в прямому ефірі, коли поруч з ним транслювали кадри війни з України. У тому числі – вибухи на Запорізькій АЕС, куди проривалися російські війська.

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Саме тоді сенатор і заявив, що росіяни повинні самі ліквідувати свого вождя.

"Як це може закінчитися? Хтось в Росії повинен втрутитися. Чи є в Росії свій Брут? Чи є в російській армії успішний полковник фон Штауффенберг? Єдиний спосіб зупинити це лайно – це якщо хтось в Росії прибере цього хлопця. Ви зробите велику послугу своїй країні та цілому світу", – заявив Ліндсі Грем

Важливо. Клаус Шенк фон Штауффенберг – полковник Вермахту. Ключовий учасник змови 20 липня 1944 року (відомої як операція Валькірія) проти Адольфа Гітлера. Він зумів підкласти бомбу, але сам замах видався невдалим. Розстріляний у Берліні.

Відео звернення Ліндсі Грема

Ліндсі Грем не перший, хто говорить про потребу ліквідації Путіна. Російський бізнесмен Олександр Конанихін призначив винагороду в мільйон доларів за голову Путіна.