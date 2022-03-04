Здійснено обстріли школи в Бородянці та дитячого будинку у Гостомелі.

Варте уваги Американський сенатор Ліндсі Грем закликав росіян вбити Путіна

Повністю знищено аеродром у Гостомелі разом із найпотужнішим українським літаком "Мрія".

Ракетними ударами та артилерією практично повністю зруйновано цивільну інфраструктуру Бородянки та приватний сектор у Бучі.

Прокурори Київщини зареєстрували 69 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів Росії.

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