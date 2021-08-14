В результате землетрясения на Гаити погибли 29 человек: власти готовятся к худшему

Гаити всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой более чем в 7 баллов. Известно о почти трех десятках погибших.

Еще утром 14 августа власти Гаити сообщали лишь о 4 жертвах природного явления. Под вечер, когда стали разбирать завалы, выяснилось, что жертв в разы больше.

Напомним Мощное землетрясение всколыхнуло Гаити: есть жертвы и разрушения, объявлена угроза цунами

Мощное землетрясение на Гаити

Геологическая служба США (USGS) объявила "красное предупреждение" о смертельных случаях. Это означает, что число жертв катастрофы, вероятнее всего, будет увеличиваться. Утреннее землетрясение достигло отметки в 7,2 балла – это один из самых мощных толчков на острове за последние 10 лет.

Эпицентр землетрясения находился в море примерно в 8 километрах от города Пети-Тру-де-Ниппес, на глубине 10 километров. Толчки также ощущались за сотни километров на Ямайке и Кубе.

Премьер Гаити Ариэль Генри объявил чрезвычайное положение, которое продлится целый месяц. Он выразил слова сожаления родным погибших.

Я выражаю свои соболезнования родным жертв этого сильного землетрясения, повлекшего гибель и материальный ущерб в разных провинциях,

– написал он.

Гаитянские власти лишь начинают подсчет убытков и прогнозируют, что они приведут к новому кризису. Большинство населения Гаити проживает в зданиях, которые являются уязвимыми к толчкам, поэтому большое количество из них буквально распались от столь значительных толчков.

Землетрясение на Гаити: главное

Землетрясение произошло на глубине 10 километров около 8 утра 14 августа.

Эксперты предупреждают об угрозе возникновения цунами.

По данным специалистов, на некоторых участках побережья высота волн может достигать 3 метров.

К тому же землетрясение ощутили и жители Доминиканской Республики, которая имеет сухопутную границу с Гаити.

Гаити считают самой бедной страной Западного полушария. Она до сих пор оправляется от сокрушительного землетрясения 2010 года, в результате которого погибли около 200 тысяч человек.

Ущерб от землетрясения тогда оценили в 8 миллиардов долларов, а страна оказалась в затяжном экономическом и политическом кризисе.