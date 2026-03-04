Результаты есть: у Зеленского объяснили, как именно санкции влияют на Россию

Российские пропагандисты часто хвастаются тем, что санкции им не страшны и якобы никак не мешают их экономике. На самом деле признаки системного истощения очевидны, есть индикаторы, которые это подтверждают.

Такое мнение 24 Канала высказал уполномоченный Президента по санкционной политике Владислав Власюк, отметив, что среди таких факторов – уменьшение доходов от нефти. Еще одним результатом является двузначные цифры падения всех ключевых отраслей индустрии.

Ситуация будет только ухудшаться

Только военно-промышленный комплекс сохраняет рост в пределах статистической погрешности. Также есть дефицит бюджета, региональных бюджетов. Как из этого выходить в России не знают. Таковы итоги 2025 года для Кремля.

Собственного рабочего резерва у России нет, а из-за санкций нет доступа к заимствованиям. В сфере технологий они также отстают, а причиной опять же являются санкционные ограничения.

Мы считаем, что характер изменений в экономике России приобрел необратимый статус. Ситуация будет ухудшаться, несмотря на то, что будет происходить с санкциями, экономикой или в глобальном контексте,

– подчеркнул Владислав Власюк.

Большое предостережение – это глобальные цены на нефть. Если ситуация в Иране затянется, цены вырастут, а российская нефть будет поступать в страны, то это плохо. Если цены упадут, то для России есть шанс продавать по себестоимости.

Украина со своей стороны продолжает усиливать санкционное давление и инвестирует в физическое противодействие танкерам теневого флота.

Что известно о новых санкциях против России?

Важно помнить о 20 пакете санкций ЕС. Его должны были проголосовать еще в конце февраля 2026 года, но Венгрия и Словакия блокируют процесс. Дискуссия о принятии документа продолжается уже очень долго. Поэтому не стоит исключать пессимистический сценарий.

Самым интересным в этом пакете будет запрет на экспорт отдельных категорий товаров в третью страну. В нашем случае это Кыргызстан. Там уже боятся, угрожают судом. Это большой репутационный удар,

– отметил уполномоченный Президента по санкционной политике.

Такое решение будет означать занесение целой страны в "черный список". Украина хочет, чтобы Кыргызстан остановил сотрудничество с Россией, к тому же он помогает россиянам обходить санкции, поэтому нам очень важно, чтобы санкционный пакет все-таки приняли.

Последние новости о санкциях в отношении России