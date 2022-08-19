Совершенно неприемлемы, – Рыбачук прокомментировал предложения москвы, которые привез Эрдоган

В кремле надеялись использовать президента Турции Реджепа Эрдогана, чтобы вынудить Украину пойти на мирные переговоры и временно прекратить боевые действия. Это позволило бы их войскам частично восстановить боеспособность.

Путин пытался найти "дипломатическое понимание" во время трехсторонней встречи президентов Украины, Турции и генсека ООН во Львове, чтобы выиграть инициативу в войне. Об этом 24 каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

Обратите внимание Нас никто не склонял к уступкам в пользу россии, – Кулеба о переговорах во Львове

Маневр Эрдоганом

Рыбачук подчеркнул, что Эрдоган приехал в Украину, чтобы склонить Зеленского к мирным переговорам. Другие вопросы его повестки дня во Львове были второстепенными.

Это точно не для обсуждения пересмотра стратегии с Украиной и не для зерновой темы. Это отчаянная попытка путина достичь "дипломатического понимания". Именно поэтому среди перечня звучавших там вопросов каждая сторона называла то, что ей интересно и выгодно,

– объяснил аналитик.

По его мнению, это очередная попытка путина посадить Украину за стол переговоров и достичь дипломатического урегулирования.

К сведению. Турция выступает посредником между Украиной и россией. Весной турецкая сторона предоставила Киеву и москве площадку для переговоров, закончившихся без результата. В июле в Стамбуле было заключено "зерновое соглашение", благодаря которому удалось разблокировать украинские порты.

Почему путин хочет переговоров с Зеленским: смотрите видео

Украина все понимает

Эксперт считает, что прекращение огня на фронте позволило бы россии провести перегруппировку и отстроить разрушенные коммуникации к своим войскам на Правобережье Херсонщины, чтобы с новыми силами начать новую фазу агрессии против Украины.

Если сейчас дать возможность остановить активные действия, то россияне спокойно отстраивают разрушенные мосты и перегруппировываются. Затем они обвинят нас в том, что мы нарушили эти договоренности и война продолжится. Украинская сторона хорошо все понимает и это абсолютно неприемлемо,

– объяснил обозреватель.

Читайте также Переговоры с россией возможны, только когда она освободит оккупированные территории, – Зеленский

Дипломатическая "передышка"

Эксперт считает положительным решение Зеленского отказаться от предложений Эрдогана касательно россии. Причиной тому, по его мнению, является печальный опыт "минских" процессов, несмотря на намеки из кремля, который якобы смягчил свои условия и открыт к дипломатическому диалогу.

"Вроде бы москва не требует безусловной капитуляции, денацификации и чтобы Украина отказывалась от оружия. Вот таких послаблений мы дождались от россии. Сейчас путин просто хочет любой ценой получить передышку", – резюмировал Рыбачук.

Переговоры во Львове: что известно

Владимир Зеленский после состоявшейся 18 августа во Львове встречи с лидером Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем высказался по поводу возобновления мирных переговоров с россией. Глава государства подчеркнул, что переговоры возможны, только в том случае, если россия освободит захваченные территории.

Окончание войны также прокомментировал Эрдоган. Турецкий президент Эрдоган сказал, что "сохраняет веру в то, что война закончится за столом переговоров".

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что ни одна из сторон не склоняла Украину к уступкам в пользу россии.

Вас также может заинтересовать – о чем Зеленский, Эрдоган и Гутерриш говорили во Львове: смотрите видео