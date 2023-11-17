Владимир Зеленский начал обращение с традиционного пожелания здоровья жителям Украины. Он сообщил о проведении Ставки.

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Зеленский провел Ставку

Президент Украины провел в эту пятницу Ставку, где заслушал подробный доклад главы Минобороны Рустема Умерова относительно 2024 года и обеспечения Сил обороны снарядами, оружием, техникой, амуницией. По словам Зеленского, все это объективно нужно будет увеличить с учетом планов наших активных действий.

Глава государства также заслушал доклад от Минстратегпрома относительно собственного производства оружия и боеприпасов. Президент отметил, что цель увеличения производства достигается. Он поблагодарил всех работников и работниц нашего оборонно-промышленного комплекса, а также всех партнеров, которые помогают.

Кроме того, на Ставке подробно обсуждалась реализация украинской ракетной программы, которая была начата еще в 2021 году.

И каждый видит, что ее результаты ежегодно все более дальнобойны, приятны для Украины и именно так неприятны для врага, как это нужно. Будет еще больше результатов,

– сказал Зеленский.

Еще глава государства заслушал доклады от Валерия Залужного, Александра Сырского, Эдуарда Москалева, Александра Тарнавского, Юрия Содоля. Обсуждались ситуации по конкретным фронтовым направлениям: Донетчина, Харьковщина, Юг. Зеленский поблагодарил каждого украинского воина.

Зеленский дал поручение насчет поводу тревог

Президент Украины дал Минобороны и Генштабу отдельное поручение по реагированию на российские самолеты МиГ-31, являющиеся носителями ракет типа "Кинжал". Эти вражеские истребители останавливают нашу страну на часы из-за воздушной тревоги.

Наш уровень ПВО и в целом готовность к ракетным угрозам позволяет несколько осовременить реагирование – без ненужных остановок страны. Это важно для миллионов людей. Я ожидаю соответствующих предложений,

– заявил украинский лидер.

Украина и США могут совместно производить оружие

Зеленский сообщил, что Украина активно двигается с США касательно совместного производства оружия. Украинский лидер заявил, что во время своего визита в Вашингтон он договорился с американским коллегой Джозефом Байденом о конкретных вещах, которые обе страны могут делать вместе. Глава государства отметил, что совместное производство точно усилит не только украинцев, но и американцев и других наших партнеров. По его словам, на днях украинская правительственная делегация и руководитель ОП Андрей Ермак обсудили с американцами конкретику во время поездки в США.

В декабре этого года состоится специальная конференция украинской и американской промышленности, чиновников и других государственных деятелей всех тех, кто организовывает обеспечение нашей обороны. Достаточно мощное событие готовим – для развития Форума оборонных индустрий, который состоялся в сентябре. Теперь – форум в Вашингтоне и соответствующая работа с вооружением как в Украине, так и в Америке,

– заявил президент Украины.

Зеленский поблагодарил Джозефа Байдена и его команду, обе партии Конгресса и США в целом за поддержку Украины. Глава государства особо отметил американские оборонные компании и партнеров в Европе, которые реально наполняють содержанием защиту свободы. Президент призвал всех быть максимально результативными, чтобы время жизни наших детей и внуков не было украдено войной.

Финляндия предоставит новый пакет помощи

Глава государства сообщил о принятии Финляндией решения о предоставлении украинским воинам нового, уже 21-го оборонного пакета. По его словам, эта поддержка усиливает не только Украину, но и весь восточный фланг Европы.

Потому что, когда Украина крепкая и независимая, вся Европа может чувствовать себя защищенной от российской агрессии,

– подчеркнул он.

Зеленский провел специальное совещание

Глава государства напомнил, что в Украине 17 ноября отмечается День студента. Он заявил, что начал эту пятницу со специального совещания с министром финансов Сергеем Марченко и чиновниками, отвечающими за образовательное направление.

Много чувствительных вопросов и ответов на них ожидают миллионы украинских студентов. Это и ресурс на стипендии, и некоторые детали новаций для высшего образования. Мы проговорили также все, что нужно для укрепления профессионально-технического образования в Украине. Всё это очень конкретно. Именно так, как и положено в День студента,

– заметил Зеленский.

По его словам, правительство ищет возможности для повышения студенческих стипендий. Он пообещал, что государство также найдет средства на восстановление украинских университетов, которые были повреждены или разрушены россиянами.

Украинский лидер в эту пятницу посетил Мариупольский государственный университет, который был перемещен в Киев, пообщался со студентами и поблагодарил их за искренность и энергию. По его словам, в столице этот вуз работает и хранит веру в Украину, в наших людей и в то, что все наше государство будет свободным.

Зеленский пожелал украинским студентам и студенткам реализовать себе в Украине абсолютно достойно, современно и на пользу себе и государству, чтобы приблизить победу в российско-украинской войне, гарантировать безопасность и дать как можно больше защиты нашим людям и стране. В конце обращения президент поблагодарил всех, кто сражается и работает ради наших людей и независимости.