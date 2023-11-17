Володимир Зеленський почав звернення з опису ситуації з системами ППО. Наш рівень протиповітряної оборони та загалом готовність до ракетних загроз дозволяють дещо осучаснити реагування на російський терор без непотрібних зупинок країни.

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Зеленський провів Ставку

Президент України провів цієї п'ятниці Ставку, де заслухав детальну доповідь голови Міноборони Рустема Умєрова щодо 2024 року та забезпечення Сил оборони снарядами, зброєю, технікою, амуніцією. За словами Зеленського, це все об’єктивно треба буде збільшити з урахуванням планів наших активних дій.

Також голова держави заслухав доповідь від Мінстратегпрому щодо власного виробництва зброї та боєприпасів. Президент зауважив, що мета на збільшення виробництва досягається. Він подякував усім працівникам та працівницям нашого оборонно-промислового комплексу, а також всім партнерам, що допомагають.

Крім цього на Ставці детально обговорювалася реалізація української ракетної програми, яка була розпочата ще у 2021 році.

І кожен бачить, що її результати щорічно все більш далекобійні, приємні для України та саме такі неприємні для ворога, як це й потрібно. Буде ще більше результатів,

– сказав Зеленський.