Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что онлайн-встреча Большой Семерки разочаровала. Никаких конкретных решений эти страны не приняли.

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Во время встречи руководители стран не поддержали идею о признании России страной, которая спонсирует терроризм, ни решение о поставках противоракетных систем,

– говорит Жданов.

Возможно, не стоит ждать больших вооруженных решений от них, говорит специалист, – это большее политическое образование. "Но все же, своя рубашка ближе к телу – половина стран G7 имеют торговые отношения с Россией", – резюмирует он.

Подробнее о провале встречи G7: смотрите видео

Страны G7 осудили действия России и сделали совместное заявление о поддержке Украины

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пояснил, что лидеры G7 по итогам встречи осудили действия россиян, в частности, попытку аннексии наших территорий, ядерный шантаж и сделали совместное заявление, которое включает также пункты о будущей безопасности Украины.

Страны "Большой семерки" напомнили, что неизбирательные нападения на невинное гражданское население являются военным преступлением. Кроме того, страны G7 заявили, что:

Путин и все виновные будут привлечены к ответственности;

осуждают и отвергают незаконную попытку аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Ведь незаконные референдумы России никогда не будут признаны;

односторонние решения России являются грубым нарушением принципов, закрепленных в Уставе ООН. Они не могут и не дают России легитимные основания для изменения границ Украины;

призвали все страны однозначно исключить эти нарушения международного права и требуют от России прекратить все военные действия и немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику из Украины;

и немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику из Украины; налагали и продолжат налагать дополнительные экономические санкции в Россию;

выразили сожаление по поводу действий России, включая частичную мобилизацию резервистов и безответственную ядерную риторику, которая ставит под угрозу европейский и глобальный мир и безопасность;

призвали белорусские власти прекратить содействие российской захватнической войне, позволяя российским вооруженным силам использовать территорию Беларуси и оказывая поддержку российским военным. Объявление о создании совместной военной группировки с Россией является последним примером соучастия белорусского режима с Россией.

Также страны "Большой семерки" подтвердили, что любое использование химического, биологического или ядерного оружия Россией в Украине приведет к серьезным последствиям и глобальному осуждению.