Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що онлайн-зустріч Великої Сімки розчарувала. Жодних конкретних рішень ці країни не прийняли.

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Під час зустрічі, керівники країн не підтримали ідею про визнання Росії країною, яка спонсорує тероризм, ані рішення про поставки протиракетних систем,

– каже Жданов.

Можливо, не варто чекати великих збройних рішень від них, каже фахівець – це більше політичне утворення. "Але все ж, своя сорочка ближча до тіла – половина країн G7 мають торгові стосунки із Росією", – резюмує він.

Детальніше про провал зустрічі G7: дивіться відео

Країни G7 засудили дії Росії та зробили спільну заяву щодо підтримки України

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак пояснив, що лідери G7 за підсумками зустрічі засудили дії росіян, зокрема спробу анексії наших територій, ядерний шантаж і зробили спільну заяву, яка включає також пункти щодо майбутньої безпеки України.

Країни "Великої сімки" нагадали, що невибіркові напади на невинне цивільне населення є військовим злочином. Окрім того, країни G7 заявили, що:

Путін та всі винні будуть притягнуті до відповідальності;

засуджують та відкидають незаконну спробу анексії Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Адже незаконні референдуми Росії ніколи не будуть визнані;

односторонні рішення Росії є грубим порушенням принципів, закріплених у Статуті ООН. Вони не можуть і не дають Росії легітимних підстав для зміни кордонів України;

закликали всі країни однозначно відкинути ці порушення міжнародного права та вимагають від Росії припинити всі військові дії та негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з України;

та негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з України; накладали та продовжать накладати додаткові економічні санкції на Росію;

висловили жаль з приводу дій Росії, включаючи часткову мобілізацію резервістів і безвідповідальну ядерну риторику, яка ставить під загрозу європейський і глобальний мир та безпеку;

закликали білоруську владу припинити сприяти російській загарбницькій війні, дозволяючи російським збройним силам використовувати територію Білорусі та надаючи підтримку російським військовим. Оголошення про створення спільного військового угруповання з Росію є останнім прикладом співучасті білоруського режиму з Росією.

Також країни "Великої сімки" підтвердили, що будь-яке використання хімічної, біологічної чи ядерної зброї Росією в Україні призведе до серйозних наслідків і глобального засудження.