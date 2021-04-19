Центральная избирательная комиссия заявила, что будет обжаловать решение суда в отношении неустановления результатов выборов на одном из избирательных округов. Говорится о 87 одномандатном избирательном округе.

В ЦИК заявили, что они могут отсрочить принятие решения относительно окончательных результатов выборов "по объективным обстоятельствам на разумный срок".

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Там отметили, что задачей комиссии является установление действительных и достоверных результатов выборов, а не формальный подход к их установлению в определенный законом срок.

В Центризбиркоме добавили, что на момент принятия уточненного протокола было известно о как минимум 2 судебных делах, которые могут повлиять на полноту и достоверность определения результатов выборов. Следовательно, ЦИК считала необходимым дождаться окончательных решений судов.

Учитывая указанное комиссия не соглашается с решением суда в части признания противоправным ее бездействие и готовит апелляционную жалобу на это решение в Верховный Суд,

– говорится в сообщении ЦИК.

Отметим, что 18 апреля Шестой апелляционный административный суд города установил, что действия ЦИК с 5 по 15 апреля были правомерными, а с 15 апреля квалифицировал их как "неправомерное бездействие" из-за того, что ЦИК до сих пор не приняла решение об установлении результатов голосования.

В то же время суд обязал ЦИК в "кратчайший возможный срок" установить результаты промежуточных выборов на 87-м избирательном округе.

Проблемы на 87-м избирательном округе

Долгое время избирательная комиссия округа №87 в Ивано-Франковской области не могла подсчитать голоса избирателей. Дело в том, что участок несколько раз минировали, из-за чего работа фактически останавливалась.

избирателей. Дело в том, что участок несколько раз минировали, из-за чего работа фактически останавливалась. Кроме того, из-за повреждения упаковки часть бюллетеней отправили на пересчет.

Больше о том, что происходило на 87-м избирательном округе – читайте в материале.