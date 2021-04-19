Центральна виборча комісія заявила, що оскаржуватиме рішення суду щодо невстановлення результатів виборів на одному з виборчих округів. Мовиться про 87 одномандатний виборчий округ.

У ЦВК заявили, що вони можуть відтермінувати ухвалення рішення щодо остаточних результатів виборів "з об'єктивних обставин на розумний строк".

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Там наголосили, що завданням комісії є встановлення дійсних та достовірних результатів виборів, а не формальний підхід до їхнього встановлення у визначений законом строк.

У Центрвиборчкомі додали, що на момент ухвалення уточненого протоколу було відомо про щонайменше 2 судові справи, які можуть вплинути на повноту та достовірність встановлення результатів виборів. Відтак, ЦВК вважала за необхідне дочекатися остаточних рішень судів.

З огляду на зазначене комісія не погоджується із рішенням суду в частині визнання протиправною її бездіяльності та готує апеляційну скаргу на це рішення до Верховного Суду,

– мовиться у повідомленні ЦВК.

Зазначимо, що 18 квітня Шостий апеляційний адміністративний суд міста Київ встановив, що дії ЦВК з 5 по 15 квітня були правомірними, а з 15 квітня кваліфікував їх як "неправомірна бездіяльність" через те, що ЦВК досі не ухвалила рішення про встановлення результатів голосування.

Водночас суд зобов'язав ЦВК у "найкоротший можливий термін" встановити результати проміжних виборів у 87-му виборчому округу.