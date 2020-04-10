Результаты вашего "все равно" были видны со спутников: Зеленский возмутился сжиганием травы
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение об увеличении штрафов за сжигание сухостоя и отметил, что обратился в парламент, чтобы в Украине ввели более жесткое уголовное наказание за такие "бездумные действия".
Об этом сообщил Владимир Зеленский во время обращения к украинцам.
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По словам Зеленского, в этом году количество пожаров в природных экосистемах увеличилось на 30%.
Из-за вашего "все равно" это пожары на территории в 20 тысяч гектаров – это в четыре раза больше пожаров в украинских лесах.
Из-за вашего "все равно" – круглосуточным тушением пожаров занимается 3,5 тысячи человек и тысяча единиц техники ГСЧС. Результаты вашего "все равно" были заметны даже со спутников НАСА.
Я приветствую решение об увеличении штрафов за сжигание сухостоя до 6 тысяч гривен. В то же время я предлагаю парламенту подумать о возможности более жесткого уголовного наказания за такие бездумные действия, – отметил Зеленский.
Смотрите обращение Зеленского
Главное о пожарах в Украине из-за сжигания травы
- Несмотря на многочисленные информационные кампании и увеличение штрафов, украинцы продолжают сжигать сухую траву. Так, в Киеве сжигание сухостоя привело к пожару на складе, а на Житомирщине чуть не уничтожило жилые дома.
- Только за одни сутки в Киеве произошли 42 пожара в экосистемах. Причиной возгорания в основном является человеческий фактор: сжигание мусора, травяного настила и листьев, сообщают на сайте КГГА.
- За почти две недели – с 23 марта до 4 апреля таких выездов киевские спасатели совершили 131.
- 4 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции и на территории обязательного отселения возле Котовского лесничества начался масштабный пожар.
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