Результаты вашего "все равно" были видны со спутников: Зеленский возмутился сжиганием травы

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение об увеличении штрафов за сжигание сухостоя и отметил, что обратился в парламент, чтобы в Украине ввели более жесткое уголовное наказание за такие "бездумные действия".

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время обращения к украинцам.

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По словам Зеленского, в этом году количество пожаров в природных экосистемах увеличилось на 30%.

Из-за вашего "все равно" это пожары на территории в 20 тысяч гектаров – это в четыре раза больше пожаров в украинских лесах.

Из-за вашего "все равно" – круглосуточным тушением пожаров занимается 3,5 тысячи человек и тысяча единиц техники ГСЧС. Результаты вашего "все равно" были заметны даже со спутников НАСА.

Я приветствую решение об увеличении штрафов за сжигание сухостоя до 6 тысяч гривен. В то же время я предлагаю парламенту подумать о возможности более жесткого уголовного наказания за такие бездумные действия, – отметил Зеленский.

Смотрите обращение Зеленского

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