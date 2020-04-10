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      Результати вашого "байдуже" було видно з супутників: Зеленський засудив людей за підпал трави

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      Спалювання трави в Україні каратимуть штрафами / irshavaonline.com

      Президент України Володимир Зеленський підтримав рішення про збільшення штрафів за спалювання сухостою та зауважив, що звернувся до парламенту, аби в Україні ввели жорсткіше кримінальне покарання за такі "бездумні дії".

      Про це повідомив Володимир Зеленський під час звернення до українців.

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      За словами Зеленського, у цьому році кількість пожеж у природних екосистемах збільшилася на 30%. "Байдуже" це пожежі на території 20 тисяч гектарів. Це в чотири рази більше пожеж в українських лісах.

      Через ваше "байдуже" – цілодобовим гасінням пожеж займається 3,5 тисячі людей та тисяча одиниць техніки ДСНС. Результати Вашого "байдуже" були помітні навіть з супутників НАСА.

      Я вітаю рішення про збільшення штрафів за спалювання сухостою до 6 тисяч гривень. Водночас, я пропоную Парламенту подумати про можливість більш жорсткого кримінального покарання за такі бездумні дії,
      – зазначив Зеленський.

      Дивіться звернення Зеленського

      Автор: Анастасія Лукашевська
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики
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