Результаты ВНО: появились первые данные

В Украине завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания. Последним этапом стало тестирование по химии. Украинский центр оценивания образования планирует уже в пятницу, 15 июня, сообщить результаты абитуриентам по некоторым предметам.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Резонанс вызвало оценивание по английскому языку: будущие студенты жаловались на низкий уровень аудирования, который помешал им показать свой уровень знаний.

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Всего на внешние экзамены зарегистрировалось 335 843 человека. Самый популярный предмет – украинский язык и литература, его сдали 333 171 абитуриентов. Меньше всего человек – 3 159 – планировали сдавать французский, немецкий или испанский языки.

Украинский центр оценивания качества образования определил пороговый балл "сдал/не сдал" с английского языка – 19 баллов. ВНО по наиболее распространенному иностранному языку в этом году стало предметом дискуссии из-за аудирования, которое впервые добавили к тестам. Участники жаловались на низкое качество записи и плохое произношение дикторов – это, мол, снизило результаты.

Абитуриенты жалуются на ВНО по английскому языку

Бывший директор УЦОКО Игорь Ликарчук прокомментировал ситуацию вокруг аудирования на своей странице в Facebook и выразил мнение, что для качественной оценки знания языка на слух необходима одинаковая аппаратура во всех местах проведения ВНО.

УЦОКО со своей стороны отметил, что проанализировал ситуацию с аудированием английского и не выявил нарушений, в том числе использования техники, которая бы не отвечала "нормативным требованиям". УЦОКО обещает, что результаты оценивания по этим предметам абитуриенты смогут увидеть на своих персональных страницах уже 15 июня.

Кроме украинского, тесты можно было сдавать тоже на русском, венгерском, молдавском, румынском, крымскотатарском и польском. Отмечается, что дополнительная сессия для тех, кто по тем или иным обстоятельствам не смог присутствовать на тестировании, пройдет с 2 по 11 июля. Во время нее сдать экзамены могут также участники боевых действий и жители временно оккупированных территорий.