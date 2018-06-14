ВНО по украинскому языку не сдали 14,5% участников тестирования

Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе не сдали 14,5% участников тестирования.

14 июня экспертная комиссия Украинского центра оценивания качества образования установила проходной порог для теста внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Он составил 23 балла, передает osvita.ua.

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Соответствующее решение комиссии приняли во время заседания, которое состоялось в Министерстве образования и науки.

Все участники тестирования, результат которых равен или выше определенного порога, будут иметь возможность использовать полученные результаты во время участия во вступительной кампании в учреждения высшего образования.

Количество участников, которые не сдали тестирование в этом году, составляет 14,5%.

Отмечается, что к 15 июня должны быть объявлены результаты ВНО по украинскому языку.