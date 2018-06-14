12:12
14 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 14°C
  • пятница
    29°C 18°C
  • суббота
    27°C 17°C
  • воскресенье
    29°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда идет в мэры Москвы. Окрещенные ракеты России
Вєсті Кремля
21:07, 13 июня
Вести.UA. Скромность Парубия. "Заслуги" политиков
Вєсті.UA
20:58, 13 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, 13 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

ВНО – не зло: как изменилось отношение украинцев к тестированию

92 Читати новину українською
Отношение украинцев к ВНО
Отношение украинцев к ВНО / 24 Канал

В 2008 году, внешнее независимое оценивание стало обязательным условием вступления в высшее учебное заведение. За эти 10 лет отношение к ВНО в обществе значительно улучшилось.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Читайте также: На ВНО по английскому жалуются ученики со всей Украины: в УЦОКО разъяснили ситуацию

Так, если в мае 2008 года только четверть опрошенных поддерживали введение ВНО в Украине вместо вступительных экзаменов, то в мае 2018 года этот показатель вырос до 52% (причем среди тех, кто лично сдавал тесты ВНО – до 75%). Самая высокая поддержка у внешнего независимого оценивания – в Западной Украине (66%), а вот на Востоке – только 42%. К слову, чем моложе респонденты и чем выше уровень их доходов и образования, тем больше они поддерживают идею введения ВНО вместо вступительных экзаменов.

Ставлення українців до ЗНО
Отношение украинцев к ВНО

Похожая ситуация и с оценкой справедливости ВНО. 10 лет назад только 26% верили, что внешнее независимое оценивание позволяет более справедливо определить уровень знаний абитуриентов, а в 2018 году эта цифра выросла вдвое – до 52%. Стоит отметить, что в справедливость ВНО больше верят те, кто составляли такие экзамены (70%), чем те, кто не имел подобного опыта (45%).

ЗНО Україна соціологія
Каждый второй украинец убежден в справедливости оценке знаний с помощью ВНО

40% опрошенных убеждены, что сегодня можно поступить в высшие учебные заведения без взяток и "знакомств" (это почти вдвое больше по сравнению с исследованием 2008 года). Опять же, "оптимистов" больше среди молодежи и людей среднего возраста, обеспеченных и с высшим образованием, жителей Запада, а также тех, кто имел опыт прохождения ВНО.

Корупція ВНЗ ЗНО соціологія
Можно ли поступить в ВУЗ без взяток?

Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Образование ВНА Инфографика
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
сегодня, 12:03 Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
Лев Парцхаладзе 65
ВНО – не зло: как изменилось отношение украинцев к тестированию
сегодня, 11:09 ВНО – не зло: как изменилось отношение украинцев к тестированию
91
День донора: несколько тезисов, которые убедят вас сдавать кровь
сегодня, 10:00 День донора: несколько тезисов, которые убедят вас сдавать кровь
Ірина Полицька 3271
День России в Крыму: кокошники, эйфория и некроз
сегодня, 08:48 День России в Крыму: кокошники, эйфория и некроз
Злой Одессит 1688
Футболисты сборной Англии отказались пробовать российский каравай во время ЧМ-2018
сегодня, 09:32 Футболисты сборной Англии отказались пробовать российский каравай во время ЧМ-2018
488
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук