ВНО – не зло: как изменилось отношение украинцев к тестированию

В 2008 году, внешнее независимое оценивание стало обязательным условием вступления в высшее учебное заведение. За эти 10 лет отношение к ВНО в обществе значительно улучшилось.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Читайте также: На ВНО по английскому жалуются ученики со всей Украины: в УЦОКО разъяснили ситуацию

Так, если в мае 2008 года только четверть опрошенных поддерживали введение ВНО в Украине вместо вступительных экзаменов, то в мае 2018 года этот показатель вырос до 52% (причем среди тех, кто лично сдавал тесты ВНО – до 75%). Самая высокая поддержка у внешнего независимого оценивания – в Западной Украине (66%), а вот на Востоке – только 42%. К слову, чем моложе респонденты и чем выше уровень их доходов и образования, тем больше они поддерживают идею введения ВНО вместо вступительных экзаменов.



Отношение украинцев к ВНО

Похожая ситуация и с оценкой справедливости ВНО. 10 лет назад только 26% верили, что внешнее независимое оценивание позволяет более справедливо определить уровень знаний абитуриентов, а в 2018 году эта цифра выросла вдвое – до 52%. Стоит отметить, что в справедливость ВНО больше верят те, кто составляли такие экзамены (70%), чем те, кто не имел подобного опыта (45%).



Каждый второй украинец убежден в справедливости оценке знаний с помощью ВНО

40% опрошенных убеждены, что сегодня можно поступить в высшие учебные заведения без взяток и "знакомств" (это почти вдвое больше по сравнению с исследованием 2008 года). Опять же, "оптимистов" больше среди молодежи и людей среднего возраста, обеспеченных и с высшим образованием, жителей Запада, а также тех, кто имел опыт прохождения ВНО.



Можно ли поступить в ВУЗ без взяток?