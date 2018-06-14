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ЗНО – не зло: як змінилось ставлення українців до тестування

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Ставлення українців до ЗНО
Ставлення українців до ЗНО / 24 Канал

У 2008 році, зовнішнє незалежне оцінювання стало обов'язковою умовою вступу до вищого навчального закладу. За ці 10 років ставлення до ЗНО в суспільстві значно покращилось.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

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Так, якщо у травні 2008 року лише чверть опитаних підтримували запровадження ЗНО в Україні замість вступних екзаменів, то у травні 2018 року цей показник зріс до 52% (причому серед тих, хто особисто складав тести ЗНО – до 75%). Найвища підтримка в зовнішнього незалежного оцінювання – на Західній Україні (66%), а от на Сході – лише 42%. До слова, чим молодші респонденти та чим вищий рівень їх доходів та освіти, тим більше вони підтримують ідею запровадження ЗНО замість вступних іспитів.

Ставлення українців до ЗНО
Ставлення Українців до ЗНО

Схожа ситуація і з оцінюванням справедливості ЗНО. 10 років тому лише 26% вірили, що зовнішнє незалежне оцінювання дозволяє більш справедливо визначити рівень знань вступників, а у 2018 році ця цифра зросла вдвічі – до 52%. Варто відзначити, що у справедливість ЗНО більше вірять ті, хто складали такі іспити (70%), аніж ті, хто не мав подібного досвіду (45%).

ЗНО Україна соціологія
Кожен другий українець переконаний у справедливості оцінювання знань за допомогою ЗНО

40% опитаних переконані, що сьогодні можна вступити до вищих навчальних закладів без хабарів та "знайомств" (це майже вдвічі більше порівняно з дослідженням 2008 року). Знову ж таки, "оптимістів" більше серед молоді та людей середнього віку, забезпечених та з вищою освітою, мешканців Заходу, а також тих, хто мав досвід складання ЗНО.

Корупція ВНЗ ЗНО соціологія
Чи можна вступити у ВНЗ без хабарів?

Теги: Новини України Новини політики Публікації Інфографіка ЗНО Освіта
Джерело: 24 Канал
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