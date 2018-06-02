На ЗНО з англійської скаржаться учні зі всієї України: в УЦОЯО роз'яснили ситуацію

Український центр якості освіти надав пояснення учням, які зверталися щодо проблем із тестуванням з англійської мови. Відомо, що після ЗНО з цього предмету школярі з десятків міст України поскаржилися на погані умови його проведення.

Про це УЦОЯО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Більшість школярів, які виконували тестування, скаржаться на частину із аудіюванням.

Умань. Якість запису-жахлива! Відкриті вікна, старий магнітофон, який рипів, нерозбірливий текст – хіба це тест на аудіювання? Однозначно, цей шмат тесту провалено! Вами провалено! І ховати голову в пісок, і заявляти про проведення ЗНО з іноземної мови – це повна ганьба !

– пише Олена Ткачук у соцмережі.

Переважно своє невдоволення діти висловлюють щодо якості звуку у цій частині тесту.

"Ви вважаєте це роз'ясненням? Спробуйте сісти самі за останню парту, відчиніть вікно і слухайте аудіотекст, начитаний спікером, який, очевидно, жує в момент запису", – зазначають люди у коментарях на сторінці УЦОЯО у Facebook.

В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили, що найбільше скарг надійшло з Києва.

Ми вдячні кожному учаснику тестування, який подав свою апеляцію. Заяви та зібрані матеріали щодо них спрямовані на розгляд до регламентних комісій відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти,

– йдеться у відповіді УЦОЯО.

Там додають, що учасники тестування скаржилися й на вимову дикторів, утім заявили, що вона "є необхідною вимогою для створення завдання різної складності".

Окрім цього, в УЦОЯО зазначили, що максимальні 200 балів отримає не той учень, який правильно виконав усі завдання тесту, а той, хто набере серед усіх найбільшу кількість балів.

Крім того експертна комісія Центру зазначила, що ретельно вивчаються завдання тесту і після цього лише встановлюється поріг "склав/не склав".

"З огляду на це усі учасники тестування можуть бути впевненими, що для занепокоєння нема причин. Сама система ЗНО відпрацьована достатньо, щоб бути не вразливою до окремих організаційних проблем тестування", – підсумували в УЦОЯО.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що у тестуванні з англійської мови взяли 83 990 осіб, натомість 27 абітурієнтів не допустили.