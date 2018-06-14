ЗНО з української мови не склали 14,5% учасників тестування

Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури не склали 14,5% учасників тестування.

14 червня експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила прохідний поріг для тесту зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури. Він склав 23 бали, передає osvita.ua.

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Відповідне рішення комісії прийняли під час засідання, що відбулось у Міністерстві освіти і науки.

Усі учасники тестування, результат яких дорівнює або є вищим за визначений поріг, матимуть можливість використати отримані результати під час участі у цьогорічній вступній кампанії до закладів вищої освіти.

Кількість учасників, які не склали тестування цього року, складає 14,5%.

Зазначається, що до 15 червня мають бути оголошені результати ЗНО з української мови.