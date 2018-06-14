16:12
14 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
27°C 14°C
  • п'ятниця
    29°C 18°C
  • субота
    27°C 17°C
  • неділя
    29°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда йде в мери Москви. Похрещені ракети Росії
Вєсті Кремля
21:05, 13 червня
Вєсті.UA. Скромність Парубія. "Заслуги" політиків
Вєсті.UA
20:53, 13 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, 13 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

ЗНО з української мови не склали 14,5% учасників тестування

703 Читать новость на русском
Експертна комісія УЦОЯО встановила прохідний поріг для ЗНО з української мови та літератури у 2018 році
Експертна комісія УЦОЯО встановила прохідний поріг для ЗНО з української мови та літератури у 2018 році / hyser.com.ua

Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури не склали 14,5% учасників тестування.

14 червня експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила прохідний поріг для тесту зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури. Він склав 23 бали, передає osvita.ua.

Читайте також: ЗНО – не зло: як змінилось ставлення українців до тестування

Відповідне рішення комісії прийняли під час засідання, що відбулось у Міністерстві освіти і науки.

Усі учасники тестування, результат яких дорівнює або є вищим за визначений поріг, матимуть можливість використати отримані результати під час участі у цьогорічній вступній кампанії до закладів вищої освіти.

Кількість учасників, які не склали тестування цього року, складає 14,5%.

Зазначається, що до 15 червня мають бути оголошені результати ЗНО з української мови.

 

Теги: Новини України Освіта ЗНО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Яке "але" має закон про Вищий Антикорупційний суд в Україні
сьогодні, 16:00 Яке "але" має закон про Вищий Антикорупційний суд в Україні
Віталій Шабунін 78
Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
сьогодні, 15:01 Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
Юрій Бутусов 1013
Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
сьогодні, 12:03 Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
Лев Парцхаладзе 600
ЗНО – не зло: як змінилось ставлення українців до тестування
сьогодні, 11:04 ЗНО – не зло: як змінилось ставлення українців до тестування
686
День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
сьогодні, 10:00 День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
Ірина Полицька 1835
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук