ЗНО з української мови не склали 14,5% учасників тестування
Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури не склали 14,5% учасників тестування.
14 червня експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила прохідний поріг для тесту зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури. Він склав 23 бали, передає osvita.ua.
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Відповідне рішення комісії прийняли під час засідання, що відбулось у Міністерстві освіти і науки.
Усі учасники тестування, результат яких дорівнює або є вищим за визначений поріг, матимуть можливість використати отримані результати під час участі у цьогорічній вступній кампанії до закладів вищої освіти.
Кількість учасників, які не склали тестування цього року, складає 14,5%.
Зазначається, що до 15 червня мають бути оголошені результати ЗНО з української мови.