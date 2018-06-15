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Результати ЗНО: з'явилися перші дані

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В Україні завершилося ЗНО
В Україні завершилося ЗНО / ukranews.com

В Україні завершилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Останнім етапом стало тестування з хімії. Український центр оцінювання освіти планує вже у п'ятницю, 15 червня, повідомити результати абітурієнтам з деяких предметів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". 

Резонанс викликало оцінювання з англійської мови: майбутні студенти скаржились на низький рівень аудіювання, який завадив їм показати свій рівень знань.

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Всього на зовнішні іспити зареєструвалося 335 843 особи. Найпопулярніший предмет – українська мова та література, її складали 333 171 абітурієнтів. Найменше осіб – 3 159 – планували складати французьку, німецьку чи іспанську мови.

Український центр оцінювання якості освіти визначив пороговий бал "склав/не склав" з англійської мови – 19 балів. ЗНО з найбільш поширеної іноземної мови цього року стало предметом дискусії через аудіювання, яке вперше додали до тестів. Учасники жалілися на низьку якість запису та погану вимову дикторів – це, мовляв, занизило результати.

зно англійська мова
Абітурієнти скаржаться на ЗНО з англійської мови

Колишній директор УЦОЯО Ігор Лікарчук прокоментував ситуацію навколо аудіювання на своїй сторінці у Facebook і висловив думку, що для якісного оцінювання знання мови на слух необхідна однакова апаратура в усіх місцях проведення ЗНО.

УЦОЯО зі свого боку зазначив, що проаналізував ситуацію з аудіюванням англійської і не виявив порушень, в тому числі використання техніки, яка б не відповідала "нормативним вимогам". УЦОЯО обіцяє, що результати оцінювання з цих предметів абітурієнти зможуть побачити на своїх персональних сторінках вже 15 червня.

Окрім української, тести можна було складати також російською, угорською, молдовською, румунською, кримськотатарською та польською. Зазначається, що додаткова сесія для тих, хто з тих чи інших обставин не зміг бути присутнім на тестуванні, пройде з 2 по 11 липня. Під час неї скласти іспити можуть також учасники бойових дій та мешканці тимчасово окупованих територій.

Теги: Новини України ЗНО Освіта Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 Канал
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