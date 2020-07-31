В Краснодарском крае 31 июля произошел взрыв на автозаправочной станции. Огонь охватил более 300 квадратных метров. В результате инцидента пострадали три человека.

Чрезвычайное происшествие случилось на трассе возле станицы Васюринской в Динском районе, в Краснодарском крае, сообщает Riafan.ru.

Читайте также В Японии ресторан взлетел в воздух: есть погибшие и раненые – фото

Взрыв прогремел на газовой АЗС. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров.

В результате пострадали три человека. Их госпитализировали в местную больницу. Сейчас на месте работают спасатели и медики.

В России на АЗС прогремел взрыв: смотрите видео

В России на АЗС прогремел взрыв: есть пострадавшие – смотрите карту​