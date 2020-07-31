У Краснодарському краю 31 липня стався вибух на автозаправній станції. Вогонь охопив понад 300 квадратних метрів. У результаті інциденту постраждали три людини.

Надзвичайна подія трапилася на трасі біля станиці Васюринської у Дінському районі, що у Краснодарському краю, повідомляє Riafan.ru.

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Вибух прогримів на газовій АЗС. Вогонь охопив площу в 300 квадратних метрів.

У результаті постраждали три людини. Їх госпіталізували в місцеву лікарню. Наразі на місці працюють рятувальники і медики.

У Росії на АЗС прогримів вибух: дивіться відео

У Росії на АЗС прогримів вибух: є постраждалі – дивіться карту