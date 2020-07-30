У Японії ресторан злетів у повітря: є загиблі та поранені – фото
У Японії, у префектурі Фукусіма стався вибух у ресторані. Попередньо відомо про 1 загиблого та 18 поранених.
Вибух міг статись через витік газу
Ресторан розташований у місті Коріяма. Пожежники та правоохоронці припускають, що вибух стався через витік газу. Про це інформують Kyodo News.
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Вогнеборці виявили 6 балонів з пропаном на місці вибуху.
Ресторан вщент зруйнувало
Вибух був настільки потужним, що ресторан просто знищило, а навколишні будинки пошкоджено. Серед постраждалих – працівники банку, що перебували у приміщенні за 100 метрів від епіцентру вибуху. Їх поранило розбитим віконним склом.
Я почув такий звук, наче щось упало на мій будинок. А потім усе затрусилось,
– сказав 63-річний місцевий житель.
Ресторан був тимчасово закритий через пандемію, у ньому проводили ремонт. Для відвідувачів заклад планували відкрити 31 липня.
Від ресторану залишився лише каркас / Фото KYODO
В результаті вибуху загинула щонайменше 1 людина / Фото Ecns.cn
У ресторані знайшли балони з пропаном / Фото Ecns.cn