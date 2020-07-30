У Японії, у префектурі Фукусіма стався вибух у ресторані. Попередньо відомо про 1 загиблого та 18 поранених.

Вибух міг статись через витік газу

Ресторан розташований у місті Коріяма. Пожежники та правоохоронці припускають, що вибух стався через витік газу. Про це інформують Kyodo News.

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Вогнеборці виявили 6 балонів з пропаном на місці вибуху.

Ресторан вщент зруйнувало

Вибух був настільки потужним, що ресторан просто знищило, а навколишні будинки пошкоджено. Серед постраждалих – працівники банку, що перебували у приміщенні за 100 метрів від епіцентру вибуху. Їх поранило розбитим віконним склом.

Я почув такий звук, наче щось упало на мій будинок. А потім усе затрусилось,

– сказав 63-річний місцевий житель.

Ресторан був тимчасово закритий через пандемію, у ньому проводили ремонт. Для відвідувачів заклад планували відкрити 31 липня.



Від ресторану залишився лише каркас / Фото KYODO



В результаті вибуху загинула щонайменше 1 людина / Фото Ecns.cn



У ресторані знайшли балони з пропаном / Фото Ecns.cn



У закладі проводили ремонт / Фото Ecns.cn