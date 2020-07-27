У Болгарії в селі Кулата вибухнув газопровід, що з’єднує країну з Грецією. У результаті газопостачання до останньої тимчасово припинили. Інцидент трапився вранці 27 липня.

Вибух газопроводу в Болгарії: що відомо

Внаслідок вибуху порушено цілісності газопроводу за 200 метрів до підйомного крана Кулата. Про це пише місцеве видання BGNES.

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За словами прем'єра Болгарії Бойко Борисова, найімовірніше, інцидент стався через застарілі труби. Зі свого боку, представники компанії-оператора Булгартрансгаз зазначили, що стався нещасний випадок – начебто різко впав тиск у системі. У міністерстві енергетики Болгарії уточнили, що "вибухнула основна труба, якою йде постачання газу з Болгарії в Грецію".

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. У Булгартрансгазі додають, що вогню не було, а був лише шум, оскільки витік газу стався під великим тиском. Розслідуванням інциденту також займаються болгарська прокуратура та слідчі. Про точні причини аварії можна буде говорити лише за підсумками технічної експертизи.

На місці аварії тривають відновлення. Обіцяють, що увечері 27 липня все вже працюватиме.

Схожий інцидент в Ірані

26 червня біля столиці країни Тегерана стався масштабний вибух. Точно невідомо, що саме вибухнуло і чому. Однак влада запевняє, що ніхто не постраждав, і це просто вибухнув газ. Державне телебачення Ірану показало сюжет про вибух. У цьому сюжеті журналіст стоїть поруч з чимось схожим на великі почорнілі балони для газу, але місцевість навколо не показали.

Сховище газу, де стався вибух, розташовано поруч з місцем, яке аналітики називають ракетним об'єктом Ходжир.

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