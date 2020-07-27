В Болгарии в селе Кулата взорвался газопровод, соединяющий страну с Грецией. В результате газоснабжение к последней временно прекратили. Инцидент произошел утром 27 июля.

Взрыв газопровода в Болгарии: что известно

В результате взрыва нарушена целостность газопровода за 200 метров до подъемного крана Кулата. Об этом пишет местное издание BGNES.

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По словам премьера Болгарии Бойко Борисова, скорее всего, инцидент произошел из-за устаревших труб. Со своей стороны представители компании-оператора Булгартрансгаз отметили, что произошел несчастный случай – якобы резко упало давление в системе. В министерстве энергетики Болгарии уточнили, что "взорвалась основная труба, по которой идет поставка газа из Болгарии в Грецию".

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В Булгартрансгазе добавляют, что огня не было, а был только шум, поскольку утечка газа произошла под большим давлением. Расследованием инцидента также занимаются болгарская прокуратура и следователи. О точных причинах аварии можно будет говорить только по итогам технической экспертизы.

На месте аварии продолжаются восстановления. Обещают, что вечером 27 июля все уже будет работать.

Похожий инцидент в Иране

26 июня возле столицы страны Тегерана произошел масштабный взрыв. Точно неизвестно, что именно взорвалось и почему. Однако власти уверяют, что никто не пострадал, и это просто взорвался газ. Государственное телевидение Ирана показало сюжет о взрыве. В этом сюжете журналист стоит рядом с чем-то похожим на большие почерневшие баллоны для газа, но местность вокруг не показали.

Хранилище газа, где произошел взрыв, расположено рядом с местом, которое аналитики называют ракетным объектом Ходжир.

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